Favre verliert Tabellenführung mit Nizza

Monaco zieht in Ligue 1 vorbei

+ © AFP Grüßt nicht mehr von der Spitze: Lucian Favre verliert mit OGC Nizza die Tabellenführung an den AS Monaco. © AFP

Marseille - Führungswechsel in der Ligue 1: Der AS Monaco übernimmt den Platz an der Sonne. Das Team aus dem Fürstentum profitiert von einem Patzer von OGC Nizza.

OGC Nizza mit dem früheren Bundesligatrainer Lucien Favre ist nach vier Monaten an der Tabellenspitze abgelöst worden. Nizza kam gegen Schlusslicht FC Metz nicht über ein 0:0 hinaus, der AS Monaco gewann bei Olympique Marseille 4:1 (3:1) und übernahm die Führung in der Ligue 1. Hinter den punktgleichen Teams (45) liegt Double-Sieger Paris St. Germain (42) mit Fußball-Weltmeister Julian Draxler auf Platz drei.

Winterzugang Draxler hatte seinen Klub im ersten Pflichtspiel von Beginn an am Samstag zum 1:0 (1:0) bei Stade Rennes geschossen. Thomas Lemar (15.), Radamel Falcao (21.) und Bernardo Silva (45./56.) trafen für Monaco, Rolando (28.) verkürzte zwischenzeitlich für die Gastgeber.

sid