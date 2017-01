Arsenals Alexis Sanchez räumt Steuervergehen ein

Chilene reumütig

+ © AFP Alexis Sanchez spielt seit 2014 für den FC Arsenal. © AFP

London - Angreifer Alexis Sanchez, Teamkollege der Weltmeister Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker beim FC Arsenal, hat Steuerhinterziehung eingeräumt und muss mit einer Strafe rechnen.

Der chilenische Nationalspieler gab bei einer Videoschalte ins Gericht zu, dem spanischen Staat aus seiner Zeit beim FC Barcelona (2011 bis 2014) Steuern in Höhe von 983.443 Euro zu schulden. Nach eigenen Angaben versäumte es der 28-Jährige, Einnahmen aus Bildrechten in den Jahren 2012 und 2013 korrekt anzugeben. Demnach habe er eine Offshore-Firma auf Malta genutzt, um die Gelder am Fiskus vorbeizuschleusen.

Sanchez war 2014 für 42,5 Millionen Euro von Barcelona nach London gewechselt. In der laufenden Saison erzielte der Offensivspieler in 27 Pflichtspielen 16 Tore für die Gunners.

SID