Formel 1: Wehrlein wechselt zu Sauber

Er wird nicht Rosberg-Nachfolger

Hinwil - Der deutsche Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf) wechselt zum Schweizer Traditionsrennstall Sauber und wird definitiv nicht Nico Rosbergs Nachfolger beim Weltmeister-Team Mercedes.

Sauber gab die Verpflichtung des 22-Jährigen am Montag bekannt. Damit scheint der Weg zu den Silberpfeilen für den Finnen Valtteri Bottas (27) endgültig frei.

"Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison für das Sauber F1 Team an den Start gehen zu können. Eine neue Herausforderung in einem neuen Team, die ich mit Spannung und gro0ßer Vorfreude erwarte. Unser Ziel ist, dass wir uns als Team im Mittelfeld etablieren und regelmäßig in die Punkte fahren können", teilte Wehrlein auf der Sauber-Homepage mit: "Ein großes Dankeschön für die Unterstützung geht natürlich auch an Mercedes."

Williams-Pilot Bottas galt zuletzt bereits als großer Favorit auf den Job bei Mercedes, die Bekanntgabe seines Wechsels scheint nun lediglich eine Frage der Zeit. Mercedes-Junior Wehrlein hatte sich zunächst Hoffnung auf den vakanten Platz beim Werksteam machen dürfen, nachdem Weltmeister Rosberg seine Karriere Anfang Dezember völlig überraschend beendet hatte.

Nach seiner guten Rookie-Saison für Manor ergatterte Wehrlein nun aber immerhin eines der begehrten Cockpits in der Königsklasse. Damit sind im kommenden Jahr noch drei Deutsche in der Formel 1 aktiv. Sebastian Vettel (Heppenheim) hofft, mit Ferrari endlich um den Titel zu fahren. Nico Hülkenberg (Emmerich) wechselte von Force India zum ambitionierten Renault-Werksteam.

