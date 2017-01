Federer erreicht Achtelfinale bei Australian Open

Ohne viel Mühe

In drei Sätzen besiegte Federer den Tschechen Tomas Berdych.

Melbourne - Der viermalige Sieger Roger Federer ist leichter als erwartet in das Achtelfinale der Australian Open eingezogen.

Der 35 Jahre alte Schweizer besiegte den Tschechen Tomas Berdych am Freitag in Melbourne mit 6:4, 6:2, 6:4. Der frühere Wimbledon-Finalist hat Federer bereits sechsmal bezwungen und galt als erster Prüfstein für den langjährigen Tennis-Weltranglisten-Ersten nach dessen halbjähriger Verletzungspause. Federer geriet jedoch nie in Gefahr und beendete das Drittrunden-Match nach nur 1:30 Stunden. Sein nächster Gegner ist der an Nummer fünf gesetzte frühere US-Open-Finalist Kei Nishikori aus Japan.

dpa