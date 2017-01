Wegen Doping-Verdacht: Björgen verteidigt Johaug

„Hätte dasselbe getan“

+ © dpa Marit Björgen (r.) hat ihre Team-Kollegin Therese Johaug in Schutz genommen. © dpa

München - Die des Dopings verdächtige Skilanglauf-Olympiasiegerin Therese Johaug hat Unterstützung durch ihre Team-Kollegin Marit Björgen erfahren.

Johaugs Mannschaftskollegin, die sechsmalige Olympiasiegerin Marit Björgen, verteidigte Johaug am zweiten Tag der Anhörung wegen eines mutmaßlichen Dopingvergehens am Donnerstag in Oslo. Wenn sie wie Johaug vom Teamarzt eine Lippencreme bekommen hätte, hätte sie diese auch nicht auf möglicherweise enthaltene verbotene Stoffe hin untersucht, sagte Björgen.

"Ich hätte genau dasselbe getan wie Therese in dieser Situation", sagte Björgen, die als Zeugin geladen war. Auch sie hätte dem langjährigen Mannschaftsarzt Fredrik Bendiksen vertraut, der Johaug die Creme im Trainingslager in Italien gegeben haben soll, deren Gebrauch zum positiven Dopingtest auf das Steroid Clostebol führte.

Björgen: „Sie achtet darauf, welche Medikamente sie einnimmt“

Johaug droht wegen des Vergehens eine Sperre von zwölf bis 24 Monaten und im schlimmsten Fall das Aus für die Olympischen Spiele 2018. Während Bendiksen mit brüchiger Stimme erneut alle Schuld auf sich nahm ("das ist schwer auszuhalten"), beschrieb Björgen (36) ihre Kollegin Johaug (28) als pflichtbewusste Athletin mit einer positiven Einstellung zum Anti-Doping-Kampf.

"Sie ist zielbewusst, strukturiert und ordentlich, sie achtet darauf, welche Medikamente sie einnimmt", sagte sie. Johaug räumte am Donnerstag aber unter Bedauern ein, dass sie einer Aufforderung des norwegischen Skiverbandes im April 2015, an einem Anti-Doping-Kurs ("Ren Utöver"; dt. Sauberer Athlet) teilzunehmen, nicht nachgekommen sei. Sie habe die entsprechende E-Mail damals zwar erhalten, die Passage aber wohl überlesen.

SID