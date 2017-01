Biathletin Dahlmeier holt mit Antholz-Sieg Gelbes Trikot zurück

Weiter gut in Form

Laura Dahlmeier konnte sich zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Antholz das Gelbe Trikot zurückholen.

Antholz - Laura Dahlmeier hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Antholz das Einzelrennen gewonnen und mit ihrem elften Weltcupsieg die Führung im Gesamtweltcup zurückgeholt.

Im Klassiker über 15 Kilometer schoss die 23-Jährige am Donnerstag zwei Fehler und verwies dank Laufbestzeit die nur mit einer Strafminute belastete Französin Anais Chevalier um 3,8 Sekunden auf Rang zwei. Dritte wurde die Italienerin Alexia Runggaldier (1 Fehler). Dahlmeier hatte bereits das erste Einzelrennen der Saison im Dezember in Östersund gewonnen und geht nach ihrem vierten Saisonerfolg als große Gold-Anwärterin auf dieser Strecke in die in drei Wochen beginnende WM.

