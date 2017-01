Live-Ticker: Schafft Mischa Zverev gegen Roger Federer die nächste Sensation?

Viertelfinale der Australian Open 2017

Im Viertelfinale der Australian Open bekommt es Mischa Zverev mit Roger Federer zu tun.

Melbourne - Im Viertelfinale der Australian Open 2017 bekommt es die deutsche Hoffnung Mischa Zverev mit Superstar Roger Federer zu tun. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Mischa Zverev (GER) - Roger Federer (SUI): 0:0

+++AKTUALISIEREN+++

+++ Bevor es hier gleich losgeht, noch ein interessanter Fakt: Wir sehen gleich das Duell zwischen dem Weltranglisten-17. und dem 50. Ein gar nicht mal sooo großer Unterschied. Der Grund: Federer fiel im ATP-Ranking weit zurück, weil ihn immer wieder Verletzungen plagten. Egal, wie es heute ausgeht. Beide Spieler werden in der Weltrangliste nach oben rücken. Zverev mindestens in die Top-35. Damit wird er ab Montag besser notiert sein als jemals zuvor. Seine bisherige Bestplatzierung: Rang 45 im Jahr 2008.

+++ Der direkte Vergleich zwischen Zverev und Federer fällt - nicht überraschend - wenig positiv für den Deutschen aus. Federer gewann beide bisherigen Aufeinandertreffen. Zuletzt trafen die beiden 2013 beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Halle aufeinander - und da setzte es für Zverev eine herbe Klatsche. 6:0, 6:0 schickte Federer ihn damals nach nur 40 Minuten nach Hause. Zeit für eine Revance vor großer Kulisse in Melbourne?

+++ Der Sieger des Duells trifft übrigens im Halbfinale auf Stan Wawrinka. Der Schweizer besiegte in der Nacht den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga klar in drei Sätzen (7:6, 6:4, 6:3).

+++ Guten Morgen, liebe Tennis-Fans. Gleich geht‘s los. Um 9 Uhr trifft Mischa Zverev in der Rod Laver Arena auf Roger Federer.

Mischa Zverev gegen Roger Federer: Der Vorbericht

Die Augen aller deutschen Tennis-Fans richten sich am Dienstagmorgen um 9 Uhr nach Melbourne. Denn dann kommt es im Viertelfinale der Australian Open 2017 zum Duell zwischen Mischa Zverev und Tennis-Superstar Roger Federer.

Auf dem Papier liegen zwischen beiden Kontrahenten Welten. Auf der einen Seite der Weltranglisten Siebzehnte, der die Australian Open bereits viermal gewinnen konnte und in seiner Karriere satte 17 Grand-Slam-Titel sein Eigen nennen darf. Auf der anderen Seite der 29-jährige Zverev, der mit seinem sensationellen Erfolg über Top-Favorit Andy Murray (7:5, 5:7, 6:2, 6:4) am vergangenen Sonntag für Aufsehen sorgte. Für den Hamburger ist es das erste Viertelfinale bei solch einem Turnier in seiner Karriere und der Sieg über Murray dürfte schon jetzt einer der großen Highlights seiner Laufbahn sein.

Doch wenn es nach der deutschen Tennis-Legende Boris Becker geht, ist der Weg von Mischa Zverev noch nicht am Ende. „Jetzt ist hier alles möglich, für jeden. Das wissen auch alle, und das spürt man sehr deutlich. Wer Murray geschlagen hat, kann natürlich gegen jeden anderen Spieler auch gewinnen“, sagte er dem Sport-Informations-Dienst (SID). Vor 15.000 Zuschauern in der Rod Laver Arena kämpft Mischa Zverev am Dienstag gegen sein großes Idol: „Das ist ein Traum. Roger ist mein Lieblingsspieler. Mit ihm bin ich im Tennis groß geworden, er war meine Inspiration.“

In der Vergangenheit gab es das Duell zwischen Mischa Zverev und Roger Federer bereits zweimal und beide Male behielt der Schweizer die Oberhand. Gelingt dem Deutschen endlich die Revanche und damit der Einzug ins Viertelfinale der Australian Open 2017? Das erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

Auf unserem Partnerportal tz.de verraten wir Ihnen außerdem, wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können.

mae/kus/SID