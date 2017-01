Hunderte Touristen sitzen auf Urlaubsinsel Bali fest

Wegen Flugausfällen

Symbolbild: Touristen auf Bali in einer Beach Bar.

Auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali sitzen wegen Flugausfällen hunderte Touristen fest. Es wurden am Donnerstag und Freitag sechs ihrer Verbindungen zwischen Bali und Australien gestrichen.

Bereits am Mittwoch seien einige Flüge ausgefallen, wie die Billigfluglinie Tigerair Australia mitteilte. Grund: Die indonesische Regierung habe "neue verwaltungstechnische Anforderungen" für den Flugbetrieb der Airline erlassen.

Das indonesische Verkehrsministerium warf Tigerair Australia einen Verstoß gegen Verwaltungsauflagen vor. Die Fluglinie hatte demnach auch in Indonesien Tickets für ihre Charterflüge verkauft - dies sei aber nur ihrer Muttergesellschaft Virgin Australia gestattet. "Alle ausländischen Fluglinien müssen sich an unsere Bestimmungen halten", sagte ein Ministeriumssprecher. Tigerair-Flüge würden so lange gestrichen, bis sich die Fluglinie an die Regeln halte.

Wie der australische Rundfunksender ABC berichtete, waren am Mittwoch und Donnerstag jeweils rund 700 Passagiere von den Flugausfällen betroffen. Nach Angaben von Tigerair wollte Virgin Australia zwei Flugzeuge losschicken, um gestrandete Urlauber nach Hause zu bringen.

