Urteil: Sofortige Kündigung wegen unpünktlicher Mietzahlung unzulässig

Langjährige Mieter im Vorteil

Berlin - Die Miete unpünktlich überwiesen und schon flattert die Kündigung in den Briefkasten? Verspätete Mietzahlungen führen nicht in jedem Fall direkt zur Kündigung, das hat nun das Landgericht Berlin entschieden.

Zahlen Mieter ihre Miete nicht pünktlich, ist das nicht in jedem Fall ein Grund zur Kündigung. Nach einer Entscheidung des Landgerichts Berlin (Az.: 67 S 329/16) kommt es immer auf die Umstände des Einzelfalls an. Das berichtet die Zeitschrift „Das Grundeigentum“ (Heft 1/2017) des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berlin. Vor allem dann, wenn das Mietverhältnis lange Jahre ohne Probleme bestand, reicht eine geringe zeitliche Verzögerung der Mietzahlung jedenfalls nicht für eine direkte Kündigung, wenn die Miete einmal verspätet eintrifft.

