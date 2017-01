Studie enthüllt: Ab diesem Alter ist man zu alt für IKEA

In vielen Wohnungen sind die beliebten IKEA-Möbel Pax, Billy oder Lack nicht mehr wegzudenken. Doch irgendwann ist Schluss damit, wie eine aktuelle Studie beweist.

Vor allem in Studenten-Apartments sind sie oft anzutreffen - gleich auf den ersten Blick zu erkennen: IKEA-Möbel. Viele Klassiker des schwedischen Möbelhauses halten sich bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt. Kein Wunder - denn sie sind praktisch, günstig und haben ein unverwechselbares Design.

Doch was passiert, wenn man eines Tages aus der Studenten-WG auszieht und sich seine erste eigene Wohnung einrichten möchte? Wird man nicht irgendwann zu alt für die bunt lackierten und allgegenwärtigen Couchtische und Regale?

+ Ein IKEA-Katalog von 1974. © obs / IKEA Deutschland

US-Forscher haben nun herausgefunden, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem man zu alt für IKEA ist. Für viele mag diese Vorstellung absurd klingen, doch die Studie des US-Kreditanbieters Earnest gibt Einblicke über das Kaufverhalten von tausenden US-Amerikanern. Wenig überraschend: Bei Mittzwanzigern sind die schwedischen Möbelserien laut Studie besonders beliebt, genauer gesagt ab einem Alter von 24 Jahren. Rund 30 Prozent der befragten Personen ab diesem Alter haben angegeben, dass es sich bei IKEA um den bevorzugten Hersteller für die Inneneinrichtung handelt. Diese Phase hält ziemlich genau zehn Jahre an, bevor mit 34 die Euphorie wieder abflaut. Ab 40 Jahren hat nur noch jeder fünfte Interesse an den skandinavischen Möbeln.