Zypern-Gespräche gehen in die entscheidende Phase

Insel seit mehr als 40 Jahren geteilt

„Kommt mit einer Lösung zurück" - Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UN) verhandeln die Führungen der griechischen und türkischen Zyprer, Nikos Anastasiades und Mustafa Akinci, in Genf.

Genf/Nikosia - Kommt es zum Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungsspitzen der der Türkei, Griechenlands und Großbritanniens? Das entscheidet der dritte Tag der Zypern-Gespräche.

Die Verhandlungen über eine Wiedervereinigung des türkischen und des griechischen Teils Zyperns nach 43 Jahren Teilung gehen in eine entscheidende Phase. Beide Seiten wollten am Mittwoch in Genf Landkarten mit ihren Territorialansprüchen in einer angestrebten föderalen Republik mit zwei Bundesstaaten vorlegen. Von dem Ausgang der Verhandlungen hängt ab, ob am Donnerstag ein Gipfeltreffen zusammen mit den Staats- und Regierungsspitzen der der Türkei, Griechenlands und Großbritanniens zustande kommt.

Kommt es am Donnerstag zum Gipfeltreffen?

Ob der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der griechische Regierungschef Alexis Tsipras und die britische Premierministerin Theresa May als Vertreterin der einstigen Kolonialmacht nach Genf reisen, sollte sich im Laufe des Tages entscheiden. Am heutigen, zweiten Verhandlungstag wollen sich griechische und türkische Zyprer auf die Grenzen der geplanten beiden Bundesländer des künftigen föderalen Zyperns einigen. Das ist eine Voraussetzung für die geplante anschließende Konferenz unter Einschluss der Garantiemächte und der Vereinten Nationen. Ohne Durchbruch sollte die Konferenz am Donnerstag auf niedrigerem diplomatischem Niveau beginnen. Der neue UN-Generalsekretär António Guterres wollte die Gesprächsrunde in Genf auf jeden Fall persönlich eröffnen.

Verhandlungen verlaufen bislang eher zäh

Bislang verhandeln die Vertreter der griechischen und türkischen Volksgruppen miteinander, Nikos Anastasiades und Mustafa Akinci. Am gestrigen, zweiten Verhandlungstag war noch kein Durchbruch in Sicht. Vor allem die territoriale Frage umtreibt die Volksvertreter. Der Grenzverlauf zwischen den beiden angestrebten Bundesstaaten der Föderation ist heiß umstritten. Die griechischen Zyprioten pochen unter anderem auf Rückgabe der Zitrus-Plantagen-Region der Kleinstadt Mórfou.

