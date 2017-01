USA verhängen Sanktionen gegen Putin-Vertrauten

Zwei Agenten und Chef-Ermittler betreffen

+ © picture alliance / dpa Neu auf der Sanktionsliste der USA: Alexander Bastrykin © picture alliance / dpa

Wahington - Die USA haben Sanktionen gegen einen Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie die mutmaßlichen Mörder des früheren russischen Spions Alexander Litwinenko verhängt

Das US-Finanzministerium setzte am Montag den Leiter des einflussreichen russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, und die beiden Geheimagenten Andrej Lugowoi und Dmitri Kowtun auf eine bestehende Sanktionsliste. Das russische Ermittlungskomitee hat eine Rolle, die begrenzt mit der US-Bundespolizei FBI vergleichbar ist. Der russische Ex-Spion und spätere Kreml-Gegner Litwinenko war im November 2006 in London an einer Vergiftung mit hochgradig radioaktivem Polonium gestorben.

Ende Dezember hatte US-Präsident Barack Obama bereits eine Reihe harter Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf die Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs verkündet. Unter anderem wurden 35 russische Geheimagenten zu "unerwünschten Personen" erklärt.



AFP