Trump kündigt erste Pressekonferenz nach dem Wahlsieg an

Washington - War es das mit Twitter? Wohl nicht. Dennoch hat der designierte US-Präsident Donald Trump angekündigt, am Mittwoch seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg zu geben.

Demnach wird der künftige US-Präsident Donald Trump am Mittwoch (17.00 Uhr MEZ) in New York seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg abhalten. In den vergangenen zwei Monaten hatte er mit der Öffentlichkeit in erster Linie über den Kurzbotschaftendienst Twitter kommuniziert. In der Pressekonferenz dürfte es unter anderem darum gehen, in welcher Weise sich der Immobilienmilliardär von seinen geschäftlichen Aktivitäten lossagen will, um Interessenkonflikte im höchsten Staatsamt zu vermeiden.

Trump wird am Freitag kommender Woche vereidigt. Parallel zu seiner Pressekonferenz werden am Mittwoch im Senat in Washington die Anhörungen der Kandidaten für sein Kabinett fortgesetzt. Befragt wird unter anderem der designierte Außenminister Rex Tillerson, der bislang Chef des Ölkonzerns ExxonMobil ist.



Berichte: Trump-Tochter verlässt Firmenimperium des Vaters

Ivanka Trump, die Tochter des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, wird nach US-Medienberichten aus dem Unternehmensimperium ihres Vaters ausscheiden. Die 35-Jährige werde sich auch aus ihrer eigenen Mode- und Schmuckfirma zurückziehen, berichtete am Dienstag die Zeitung "Washington Post".



Die Schritte erfolgen im Rahmen der Umorganisation der Geschäfte der Trump-Familie. Der neue Präsident und seine Verwandtschaft sehen sich kritischen Fragen wegen der zahlreichen potenziellen Interessenkonflikte zwischen ihren wirtschaftlichen Aktivitäten und den politischen Aufgaben ausgesetzt.



