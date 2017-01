Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur und legt SPD-Vorsitz nieder

Martin Schulz wird Kanzlerkandidat

Sigmar Gabriel (r.) will nicht gegen Angela Merkel antreten. Martin Schulz (l.) soll es machen.

Berlin - SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur. Das sagte der Vize-Kanzler in einem Interview mit der „Zeit“. Martin Schulz soll gegen Angela Merkel antreten.

SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und schlägt den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel vor. Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Gabriel hatte als Parteichef das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur.

Auf die Frage, ob er Schulz, den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, zur Kandidatur auffordern werde, hatte SPD-Chef Gabriel der „Zeit“ gesagt: "Ja. Das ist meine Pflicht als Vorsitzender."

Damit bahnt sich eine Überraschung an - denn Schulz war zwar als Kandidat gehandelt worden, dann hießt es allerdings, dass er nicht mehr zur Wahl stünde.

Gabriel will Außenminister werden

Erste Reaktionen aus Berlin

Die Entscheidungen von Gabriel sind auch für SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks eine Überraschung. Hendricks sagte am Dienstag in Berlin, die Entscheidung überrasche sie sehr, aber sie respektiere sie. SPD-Chef Sigmar Gabriel habe die Entscheidung "aus einer Position der Stärke heraus gefällt", fügte sie hinzu. Gabriel sprach am Dienstagnachmittag vor der SPD-Fraktion.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat die Entscheidungen in ihrer Partei zu Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz begrüßt. Es sei ein "sehr guter Vorschlag" von SPD-Chef Sigmar Gabriel, den früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten und Parteichef zu machen, schrieb die Bundesfamilienministerin am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie zollte Gabriel dafür "Respekt".

Die Linke hat mit Skepsis auf den bevorstehenden Führungswechsel bei der SPD reagiert. Der bisherige SPD-Chef Sigmar Gabriel habe zwar viel Anlass zur Kritik gegeben und "seiner Partei nichts geschenkt", sagte Fraktionsvize Klaus Ernst der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Berlin. Wer allerdings glaubt, mit dem früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz "geht für die SPD die Sonne auf, der wird irren".

Zypries soll wieder Ministerin werden

Die bisherige Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries ist als neue Wirtschaftsministerin im Gespräch. Sie könnte Nachfolgerin von Sigmar Gabriel werden, wenn dieser ins Auswärtige Amt wechseln sollte, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus SPD-Kreisen erfuhr. Die 63-jährige Zypries war von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin und ist heute unter Gabriel Staatssekretärin.

Am Abend trifft sich die SPD-Spitze

Die SPD-Parteispitze kommt am späten Dienstagnachmittag zur wohl entscheidenden Sitzung in der K-Frage zusammen. An dem Treffen um 17.00 Uhr im Willy-Brandt-Haus in Berlin sollen nach Angaben aus Parteikreisen neben Gabriel, Schulz und Scholz auch Oppermann, die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sowie Generalsekretärin Katharina Barley teilnehmen. Im Anschluss ist um 18.00 Uhr eine Sitzung des SPD-Präsidiums geplant. Offiziell wollen die Sozialdemokraten ihren Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag küren.

