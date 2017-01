Plant Lady Gaga beim Super Bowl einen Trump-Protest?

Auftritt während Halbzeit-Show

+ © AFP Lady Gaga bei den American Music Awards 2016 - Anfang Februar tritt sie beim Super Bowl auf. © AFP

Houston - Lady Gaga gilt als bekennende Gegnerin des US-Präsidenten Donald Trump - nun wird befürchtet, die Sängerin könnte ihren Auftritt bei dem diesjährigen Super Bowl nutzen, um für einen Eklat zu sorgen.

Die Bühne bei dem wohl populärsten Sportereignis der Welt, dem Super Bowl der NFL, haben bereits viele Künstler genutzt, um in Anschluss an das Mega-Event die Schlagzeilen zu bestimmen. So gilt selbst für Musik-Stars wie Madonna oder Bruce Springsteen der Auftritt während der rund 20-minütigen Halbzeit-Show als besondere Ehre. Die Erwartungen an die Halbzeit-Show sind zum Teil ähnlich groß wie die an das sportliche Geschehen auf dem Rasen. Die Fans im Stadion und die weltweit rund 800 Millionen TV-Zuschauer erwarten von Jahr zu Jahr ein noch größeres Spektakel.

So ist es kein Wunder, dass sich im Laufe der Zeit der ein oder andere Skandal auf der Bühne ereignete und das Endergebnis des Super Bowls zum Teil in den Hintergrund zu rücken schien. Ob „Nipple-Gate“ aus dem Jahr 2004, als Justin Timberlake bei einer Tanzeinlage seiner Partnerin Janet Jackson die Brust entblößte oder der Mittelfinger-Skandal der Sängerin M.I.A 2012 - der Aufschrei war groß.

Auch dieses Jahr ist die Halbzeit-Show bereits wenige Wochen vor dem Super Bowl ein heiß diskutiertes Gesprächsthema in den amerikanischen Medien. Der Grund: Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Popstar Lady Gaga am 5. Februar die Halbzeit-Sause schmeißt. Gaga gilt als bekennende Gegnerin des erst kürzlich vereidigten US-Präsidenten Donald Trump. Mit Auftritten bei Wahlkampfveranstaltungen unterstützte sie Hillary Clinton und rief auch ihre Fans dazu auf, bei der Wahl für die Demokratin zu stimmen. Noch kurz vor der Wahl demonstrierte Gaga, die auch schon in der Vergangenheit so manchen skurrilen Auftritt hinlegte, vor dem Trump-Tower in New York gegen den späteren Wahlsieger.

NFL dementiert Meldung über Trump-Verbot

Vor wenigen Tagen geriet nun die Meldung an die Öffentlichkeit, bei der NFL mache man sich Sorgen, Lady Gaga könnte bei ihrem Super-Bowl-Auftritt eine Protest-Aktion gegen Trump planen. So soll ein anonymer Insider der Zeitung „Entertaiment Tonight“ gesteckt haben, die NFL habe dem Popstar untersagt, Trump zu kritisieren oder während ihrer Show auch nur seinen Namen zu nennen.

Im Video: So lange plant schon ihren Super-Bowl-Auftritt

Umgehend sah sich die Liga zu einer öffentlichen Reaktion gezwungen und dementierte die Meldung. Natalie Ravitz, eine Sprecherin der NFL stellte gegenüber dem Fernsehsender CNN klar: „Das ist ungesicherter Unsinn, mit dem bestimmte Menschen versuchen, eine Kontroverse zu schaffen, wo eigentlich keine ist. Der Super Bowl ist ein Event, bei dem Menschen zusammenkommen wollen.“

Ob sich Lady Gaga wirklich nicht zu einem politischen Statement hinreißen lässt? Laut dem „Focus“ soll die Sängerin bei den Proben für ihren Auftritt mit einem Anti-Trump-Shirt aufgetaucht sein. So oder so: Fans und Zuschauer können sich auf eine weitere unterhaltsame Halbzeit-Show einstellen.

kus