Neue Anschlags-Details: Todesschuss auf Lkw-Fahrer auf Parkplatz am Spreeufer

Berlin - Anis Amri raste mit einem Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt. Zwölf Menschen starben. Nun enthüllt die Bundesanwaltschaft neue Details zum Tathergang und die Route seiner Flucht.

Die Bundesanwaltschaft hat in einem Statement über die neuesten Ermittlungsergebnisse informiert.

"Nach unseren Erkenntnissen, nach all dem, was wir zusammengetragen haben, gehen wir davon aus, dass Anis Amri den Anschlag begannen hat", sagt die Sprecherin.

Offenbar feuerte Anis Amri den tödlichen Schuss auf den polnischen Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz am Spreeufer ab, also noch vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt wurde eine männliche Person im Bahnhof Zoo von einer Videokamera aufgenommen. Es soll sich dabei um Amri handeln, der sogar in die Kamera geblickt und den Finger erhoben haben soll.

Haftbefehl gegen Kontaktmann Amris erlassen

Ferner erklärte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft, dass sich Amri am Nachmittag am Friedrich Krause Ufer aufgehalten habe, dann sei er in die Moschee gegangen - am Abend ging er wieder zurück.

Gegen einen Kontaktmann Amris hat die Berliner Justiz Haftbefehl erlassen. Allerdings stehe dieser nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag, teilten Emittler mit, sondern weil der Mann in der Hauptstadt des Sozialbetrugs verdächtigt werde. Zwar hatten sich Amri und der 26-jährige Tunesier am Vorabend der Tat getroffen. Für einen Haftbefehl reichte das allein aber offenbar nicht aus.



Amris Flucht-Route jetzt klar

Amris Fluchtweg: Um halb Zwölf Uhr ist Amri demnach nach Nimwegen geflüchtet, gegen halb zwei war er am Bahnhof Amsterdam. Es ging nach Lyon und weiter nach Turin und Mailand.

Bei der in Italien gefundenen Waffe handelt es sich um dieselbe, mit der auch in Berlin geschossen wurde, das stellten italienische Ermittler bereits fest. Wie Amri daran kam, ist aber wohl schwierig nachzuvollziehen, denn die Herstellerfirma ist Ende der 1990er-Jahre Pleite gegangen, erklärte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft.

