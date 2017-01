„Europäischer Gegengipfel“ mit Le Pen und Petry

Treffen in Koblenz

Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry und der der Vorsitzende der AfD von Nordrhein-Westfalen, Marcus Pretzell, nehmen an einer Konferenz mit Marine Le Pen teil.

Koblenz - „Gegengipfel“: Führende Politiker rechtspopulistischer Parteien aus mehreren EU-Staaten kommen am 21. Januar zu einer Kundgebung in Koblenz zusammen.

Nach Angaben der rechtspopulistischen ENF-Fraktion des Europaparlaments vom Mittwoch werden sowohl die AfD-Vorsitzende Frauke Petry als auch die Politikerin Marine Le Pen aus Frankreich an der als Kongress bezeichneten Veranstaltung teilnehmen. Weitere Redner seien Geert Wilders von der niederländischen PVV, Matteo Salvini von der italienischen Lega Nord und der NRW-Landesvorsitzende der AfD, der Europaabgeordnete Marcus Pretzell.

Die Pariser Zeitung „Le Figaro“ zitierte Le Pens Berater Ludovic de Danne mit der Erklärung, bei der Veranstaltung handle es sich um eine Art „europäischen Gegengipfel“. Bei der ersten Begegnung Petrys mit der Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Front National sollten politische Schnittmengen zwischen beiden aufgezeigt werden, sagte de Danne. Allerdings stieß die Ankündigung Petrys, an der Veranstaltung in Koblenz teilzunehmen, nach einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ auf Kritik bei den AfD-Landesvorsitzenden von Berlin und Brandenburg, Georg Pazderski und Alexander Gauland.

Petry bezeichnete die Veranstaltung im Kurznachrichtendienst Twitter als „europäischen Wahlkampfauftakt“. In den Niederlanden und in Deutschland stehen diesem Jahr Parlamentswahlen an, Frankreich wählt einen neuen Präsidenten - und Le Pen macht sich Hoffnungen auf den Einzug in den Elysee-Palast. Wilders twitterte zu der Veranstaltung in Anlehnung an das Wahlkampfmotto des designierten US-Präsidenten Donald Trump: „WeWillMakeOurCountriesGreatAgain“ („Wir werden unsere Länder wieder großartig machen“).

