CSU-Chef Seehofer beruft zweiten Generalsekretär

München - Horst Seehofer verstärkt sein Team für die kommenden Wahlkämpfe. Der CSU-Vorsitzende macht Markus Blume laut Merkur zum zweiten Generalsekretär.

CSU-Chef Horst Seehofer beruft einen zweiten Generalsekretär für die Partei. Der Münchner Landtagsabgeordnete Markus Blume solle zum stellvertretenden CSU-Generalsekretär ernannt werden, berichtete der Merkur (Montagausgabe). Blume und Generalsekretär Andreas Scheuer sollten sich die Arbeit künftig aufteilen, sagte Seehofer der Zeitung.

Seehofer betonte, die Konstruktion mit zwei Generälen sei nicht neu. "Wir hatten wiederholt einen stellvertretenden Generalsekretär", zuletzt die heutige Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär. Blumes Berufung sei auch eine Antwort auf dessen "ganz vorzügliche Arbeit". Blume hatte federführend das neue Grundsatzprogramm der CSU entwickelt und landesweit vorgestellt.

Ein Schwerpunkt von Blumes Arbeit dürfte die Landespolitik sein. Seehofer nannte zudem "Medienpolitik und politische Bildung" als Schwerpunktgebiete. Vor der CSU liegen mehrere Wahljahre in Bund 2017, Bayern 2018, Europa 2019 und Kommunen 2020. Seehofer wolle die Personalie am 30. Januar in einer Sitzung der Parteiführung vollziehen. Die engste CSU-Spitze sei informiert und habe keine Einwände, berichtete der Merkur.

