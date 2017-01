Geheimdienste warnen: So will Russland Europa schwächen

Spiegel-Bericht

+ © dpa Der russische Präsident Wladimir Putin © dpa

Berlin - Deutsche Geheimdienste sind besorgt: Möglicherweise versucht Russland schon seit Jahren, die Beziehungen innerhalb der EU und mit den USA zu manipulieren.

Die deutschen Geheimdienste werfen Russland einem Spiegel-Bericht zufolge vor, die enge Bindung Europas an die USA schwächen zu wollen. Das gehe aus einem gemeinsamen Bericht des Arbeitskreises „PsyOps“ (Psychologische Operationen) an die Bundesregierung hervor. Nach einer Reihe von Propagandakampagnen und Cyberangriffen hatte das Bundeskanzleramt den Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz damit beauftragt, russische Aktivitäten zu untersuchen.

Schürt Russland gezielt Konflikte?

In dem Bericht kommen die Autoren zu dem Schluss, dass in den Ländern der Europäischen Union schon seit Jahren eine russische Beeinflussung festzustellen sei. Moskau versuche gezielt, insbesondere im Westen vorhandene gesellschaftliche Konflikte zuzuspitzen. Es gehe Russland auch darum, die Akzeptanz des engen Bündnisses mit den Vereinigten Staaten von Amerika infrage zu stellen. Die Bundesregierung überlegt noch, ob und in welcher Form sie den Bericht der Geheimdienste dem Bundestag oder der Öffentlichkeit zugänglich machen wird.

In den USA wird derzeit geprüft, ob und in wie weit russische Hackerangriffe Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf genommen haben. Einem US-Geheimdienstbericht zufolge habe Wladimir Putin derartige Angriffe persönlich angeordnet, um Trumps Wahlchancen zu erhöhen.

dpa