Grafik zeigt: So unbeliebt ist Donald Trump

Erste Beliebtheitswerte nach Amtseinführung

Washington - Er ist gerade einige Tage im Amt, schon dürfen die Amerikaner ihren neuen Präsidenten Donald Trump bewerten. Die Zahlen zeigen ein deutliches Ergebnis.

Donald Trump ist der Präsident, der anders sein will. Gegen das Establishment in Washington, für die kleinen Bürger will er sein. Dass er eine Besonderheit ist, das zeigen auch seine ersten Beliebtheitswerte.

Das Umfrageinstitut Gallup hat zu jedem gewählten US-Präsidenten (also nicht zu jenen, die als Vizepräsidenten ins Amt kamen) kurz nach der Amtseinführung die Beliebtheitswerte ermittelt. Donald Trump hat ein spezielles Ergebnis: 45 Prozent finden, er macht einen guten Job - 45 Prozent finden aber auch das Gegenteil. Dazu kommen zehn Prozent, die sich nicht festlegen wollen.

So unbeliebt ist Donald Trump

Diese Grafik zeigt, wie unbeliebt Donald Trump im Vergleich zu seinen Vorgängern ist. Dabei wurde von den Zustimmungswerten jeweils der Ablehnungswert abgezogen.

Trump hat zwar mit 45 Prozent Zustimmung fast so viel wie George Bush Senior oder Ronald Reagan zu ihren Amtsantritten, aber seine Ablehnungswerte sind deutlich höher. Bei Bush und Reagan war die Zahl der Menschen viel höher, die sich noch keine Meinung gebildet hatten.

Auch die Deutschen finden Trump nicht gut

Die Zahlen von Gallup zeigen, woher das kommt. 90 Prozent der Republikaner finden Trump gut, über 80 Prozent der Demokraten nicht. Besonders die weißen Amerikaner und solche über 65 Jahren unterstützen die Arbeit ihres neuen Präsidenten. Ablehnend stehen ihm nicht-weiße und junge Amerikaner gegenüber, zeigt die Untersuchung von Gallup. Auch die Deutschen finden Trump laut einer „Stern“-Umfrage zum großen Teil für ungeeignet als Präsident.

