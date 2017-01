Mehrere Tote bei Anschlag in der Türkei - Täter flüchtig

Vor Gerichtsgebäude

+ © dpa Erneut gab es Explosionen in der Türkei. Diesmal in der Metropole Izmir. © dpa

Izmir – Im westtürkischen Izmir hat es einen Anschlag gegeben. Offenbar gab es einen Schusswechsel mit drei Angreifern. Zwei wurden getötet, zudem zwei Beamte. Ein weiterer Täter ist auf der Flucht.

Der mutmaßliche Autobombenanschlag vor dem Justizgebäude in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir hat nach einem Bericht zwei Todesopfer gefordert. Dabei handele es sich um einen Polizisten und einen Gerichtsmitarbeiter, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

+ Explosion in Izmir. © dpa Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, anschließend hätten sich Sicherheitskräfte mit drei „Terroristen“ einen Schusswechsel geliefert. Zwei seien dabei getötet worden. Einer sei auf der Flucht.

Die Polizei fahnde mit Unterstützung von Hubschraubern nach dem Flüchtlingen. Neben den zehn Verletzten sei auch ein Polizist ums Leben gekommen, sagte Hasan Karabag, Bezirksbürgermeister vom Stadtteil Bayrakli, dem Sender NTV. Das berichtet der Spiegel.

Mächtige Explosion am Gerichtsgebäude in #Izmir. Hintergründe und Anzahl möglicher Opfer noch unklar.#Tuerkei pic.twitter.com/2gcnVx54zY — Metin Gülmen (@GuelmenM) 5. Januar 2017

Son dakika !



İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi.. pic.twitter.com/lwoDZ2pTED — ⓒ ⓔ ⓥ ⓞ ⓞ ⓞ (@CEVDETKAVLAK) 5. Januar 2017

Ein Reporter der Nachrichtenagentur DHA sagte dem Nachrichtensender CNN Türk, es habe sich wahrscheinlich um eine Autobombe gehandelt. Eine Nachrichtensperre sei verhängt worden.

Anadolu meldete weiter, zahlreiche Krankenwagen seien am Ort der Detonation. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auf Fernsehbildern vom Ort der Explosion waren Flammen und Rauch zu sehen. Nach Angaben von CNN Türk wurde das Feuer inzwischen gelöscht.

Erst in der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert.

Lebenslang für mutmaßliche Putsch-Soldaten

Fast zeitgleich zum Anschlag in Izmir ist in Istanbul das erste Urteil zu dem Putschversuch in der Türkei gefällt worden. Zwei Soldaten wurden zu lebenslanger Haft verurteilt.

dpa/mke