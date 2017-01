Donald Trumps erste Pressekonferenz im Ticker

Am 20. Januar wird er vereidigt

+ © AFP Donald Trump gibt am Mittwoch seine erste allgemeine Pressekonferenz. © AFP

New York - Am 20. Januar wird Donald Trump als nächster US-Präsident vereidigt. Am Mittwoch gibt er seine erste allgemeine Pressekonferenz. Der News-Ticker.

Gemessen an der Schlagzahl des vergangenen Jahres ist es in 2017 bislang vergleichsweise ruhig gewesen um den designierten US-Präsidenten Donald Trump. Doch der Kandidat der Republikaner war natürlich keineswegs still. Vielmehr war er wie gewohnt äußerst umtriebig und gab auch seine Meinung zu vielen Geschehnissen auf der Welt via Twitter kund.

Zuvor allerdings verkündete Trump auf seinem sozialen Lieblingsnetzwerk noch den Termin seiner ersten allgemeinen Pressekonferenz: „Ich werde am ELFTEN JANUAR in New York City eine allgemeine Pressekonferenz abhalten. Danke.“, schrieb der Multimilliardär auf Twitter und traf damit ähnlich wie bei seinem letzten Tweet im vergangenen Jahr einen seltsam unattackierenden Ton:

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Januar 2017

Um welche Themen es dabei gehen sollte, darüber wahrte der zukünftige Bewohner der Pennsylvania Avenue 1600 (Die Adresse des Weißen Hauses in Washington D.C.) Stillschweigen. Dabei hat sich neben der durch aus diskussionswürdigen Besetzung der Kabinettsposten auch in diesem Jahr schon einiges angesammelt:

So hatte er einem der großen Auto-Konzerne in den Vereinigten Staaten, General Motors, wegen dessen Produktionen im Ausland unverholen gedroht. Danach war Trump - wie auch im letzten Jahr - nicht zu bremsen und führte seinen sozial-medialen Feldzug gegen Andersdenkende fort. Zuletzt bekam dies die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Meryl Streep zu spüren, die während ihrer Rede bei der Verleihung der Golden Globes Trump angriff.

Seine für ihn so typische Reaktion darauf (natürlich ebenfalls auf Twitter) brachte Trump ebenso wieder einmal einen Sturm der Kritik ein, wie auch die Entscheidung, seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Berater ins Weiße Haus zu berufen.

Die allgemeine Pressekonferenz von Donald Trump am Mittwoch beginnt um 16 Uhr deutscher Zeit. Wir begleiten diese in Auszügen hier im Ticker.

bix