Ticker: May mit Grundsatzrede zu Brexit - Droht ein Handelskrieg? 

Premierministerin stellt Plan vor

Theresa May im britischen Parlament.

London - Seit Juni 2016 ist klar: Die Briten wollen raus aus der EU. Doch bislang gab es nur viele Spekulationen um den Brexit. Am Dienstag will Regierungschefin May Klartext sprechen.

+++ „Es ist unsere Aufgabe, zu liefern! Wir müssen das große Momentum des Wandels aufgreifen und festlegen, welches Land wir sein wollen.“

+++ Jetzt ist sie da!

+++ Gleich geht es los. Noch müssen wir uns aber etwas gedulden.

+++ Noch steht Theresa May nicht am Pult. Journalisten und Medienvertreter haben sich aber bereits eingefunden.

+++ Ob sich dieser Zeitplan einhalten lässt, hängt auch von einem Urteil des höchsten britischen Gerichts ab, mit dem noch im Januar gerechnet wird. Die Richter sollen entscheiden, ob May die Zustimmung des Parlaments einholen muss, bevor sie die EU förmlich über den geplanten Austritt Großbritanniens in Kenntnis setzt.

+++ Wie geht es eigentlich nach der mit Spannung erwarteten Rede weiter? Folgendes ist klar: Spätestens Ende März will May die Austrittserklärung ihres Landes nach Brüssel schicken. Erst dann können die Verhandlungen beginnen.

+++ Die Rede wird übrigens im Lancaster House und nicht im britischen Parlament stattfinden.

+++ Donald Trump hat indes einen möglichen amerikanisch-britischen Handelspakt ins Gespräch gebracht.

+++ „Brexit means Brexit“ - macht Theresa May diese harten Worte vom Sommer 2016 heute endgültig wahr? Noch zwanzig Minuten dauert es, bis die britische Regierungschefin vor die Weltöffentlichkeit tritt. Die Konsequenzen sind derweil bereits spürbar. Der Pfund befindet sich auf Talfahrt, Experten befürchten einen Handelskrieg zwischen der EU, der USA und Großbritannien.

+++ Mit Spannung wird die Grundsatzrede der britischen Regierungschefin Theresa May erwartet. Medien spekulierten schon, dass sie einen harten Brexit ankündigen wird. Um 12.45 Uhr tritt May vor die Mikrofone.

Vorbericht

Seit einem halben Jahr tüfteln die britischen Beamten und Wirtschaftsexperten daran, wie der Ausstieg Großbritanniens aus der EU aussehen könnte. Seit Juni 2016, als die Briten für den Austritt votierten, wurde viel spekuliert. Bleibt Großbritannien im EU-Binnenmarkt? Wie läuft der Zuzug von EU-Arbeitnehmern ab.

Einige Medien berichteten übereinstimmend, dass May in der Grundsatzrede am Dienstag einen Zwölf-Punkte-Plan für die Trennung von der EU vorlegen wird. "Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen", zitierte der Nachrichtensender Sky News aus Mays Redemanuskript, das ihm nach eigenen Angaben vorliegt.

Für einen Austritt aus der EU - "Brexit" ist ein Kunstwort aus den Begriffen "Britain" (Großbritannien) und "Exit" (Ausgang) - hatten sich die Briten in einem historischen Referendum im Juni 2016 mit knapper Mehrheit ausgesprochen. Das Thema Einwanderung spielte eine dominierende Rolle. EU-Ausländer im Land wurden unter anderem für Druck auf dem Arbeitsmarkt, Probleme im Gesundheitswesen und Wohnungsnot verantwortlich gemacht.

