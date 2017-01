Bautzen: Razzia nach Krawallen zwischen Flüchtlingen und Rechten

Gewaltexzesse im September

Bautzen - Nach den Gewaltexzessen zwischen Rechten und jungen Flüchtlingen im vergangenen Herbst in Bautzen hat die Polizei am Mittwoch in der Stadt und im Landkreis zahlreiche Wohnungen durchsucht.

Dies betraf nach Auskunft der Polizei sowohl Wohnungen Einheimischer als auch Unterkünfte von Asylbewerbern. Konkret gehe es bei den Ermittlungen um die Konflikte vom 14. September und vom 1. und 2. November auf dem Kornmarkt. Details will die zuständige Polizeidirektion Görlitz an diesem Mittwochnachmittag mitteilen. Der Kornmarkt war im vergangenen Jahr wiederholt Schauplatz gewalttätiger Auseinandersetzungen.

