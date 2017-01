Verdächtiges Pulver in Briefen - Zwei Großeinsätze 

In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern

Brief mit weißem Pulver am Justizzentrum Gera gefunden.

Gera/Ludwigslust - Aufregung im Justizzentrum in Gera und im Amtsgericht Ludwigslust: Briefe mit weißem Pulver riefen dort am Mittwoch die Polizei und Spezialisten der Feuerwehr auf den Plan.

Ein Gebäude im thüringischen Gera, in dem mehrere Gerichtsverhandlungen anberaumt waren, wurde gesperrt. Gegen 7.30 Uhr sei das Schreiben in der Poststelle geöffnet worden, teilten Polizei und Landgericht mit. Zwei Mitarbeiter, die mit dem Brief direkt in Kontakt kamen, wurden ins Krankenhaus gebracht, sind laut Polizei aber augenscheinlich unverletzt.

In speziellen Schutzanzügen sei es Spezialisten der Feuerwehr gelungen, die noch unbekannte Substanz in einem Sicherheitsbehälter zu verwahren. Er wurde zur Untersuchung in ein Labor nach Bad Langensalza (Thüringen) gebracht. Ein Ergebnis werde frühestens am Nachmittag erwartet, sagte die Sprecherin des Landgerichts, Kerstin Böttcher-Grewe. So lange werde das Gebäude gesperrt bleiben müssen. Radioaktivität habe bereits ausgeschlossen werden können.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im Amtsgericht Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde die Poststelle, in der der Brief ohne Absender am Vormittag geöffnet worden war, evakuiert. Beide Mitarbeiter der Poststelle seien aber augenscheinlich unversehrt, sagte ein Polizeisprecher. Das Amtsgericht sei gesperrt worden, niemand komme hinein oder heraus. Aus Parchim werde ein Feuerwehrtrupp mit Spezialausrüstung erwartet, um den Brief zu bergen.

