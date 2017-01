So wird das Wetter am Wochenende

Frostiger Regen

Offenbach - Überschwemmte Straßen, Unfälle und Kälte: Sturmtief „Axel“ hat Deutschland nicht unbeschädigt gelassen. Am Wochenende wird das Wetter nicht viel gemütlicher.

Wer das Wochenende gerne mit einer Tasse Tee auf dem Sofa verbringt, kann sich auf entspannte Tage freuen. Nach Sturmtief „Axel“, das weiter nach Osten zieht, fließt arktische Luft nach Deutschland. In Kombination mit zunehmendem Hochdruckeinfluss setzt Wetterberuhigung ein. Sonniges Winterwetter ist aber nicht zu erwarten.

Nach „Axel“ kommt Regen

Es regnet am Samstag im Nordwesten. Die Niederschläge breiten sich im Laufe des Tages in den Südosten aus. Im Nordseeumfeld lässt der Regen am Samstag aber wieder nach, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Wer das Haus verlässt, sollte vorsichtig sein. Durch teilweise gefrierenden Regen kommt es zu Glatteis. Es bleibt nämlich kalt in Deutschland: Im Norden und Westen zeigt das Thermometer am Samstag zwischen 0 und 4 Grad an. In der Südosthälfte kann es bis zu -7 Grad haben. Hier soll es auch weiter schneien.

Am Sonntag wird es etwas wärmer

Mit starker Bewölkung und gelegentlichem Regen geht es am Sonntag weiter. Es wird aber wieder etwas wärmer: Im Norden und Westen sind es tagsüber zwischen 2 und 6 Grad. In Bayern und Sachsen liegen die Werte um 0 Grad.

Tief „Axel“ hatte am Mittwoch für Überschwemmungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Entlang der Küste sanken die Pegel am Donnerstagmorgen aber wieder. Die Ostsee-Region hat die Flut aber nicht unbeschadet überstanden.