Siebenfache Eltern sterben bei Verkehrsunfall

Große Spendenaktion

Bei dem Verkehrsunfall wurden sieben Kinder zu Vollwaisen.

Bad Arolsen - Ein Elternpaar mit sieben Kindern ist bei einem schweren Autounfall in Hessen ums Leben gekommen. Für die Waisen wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Wie die Polizei in Kassel berichtet, war ein 57-jähriger Lastwagenfahrer am Dienstag aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf der Bundesstraße 252 im Landkreis Waldeck-Frankenberg von seiner Fahrbahn abgekommen und frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der Familie zusammengestoßen. Der 37 Jahre alte Fahrer und seine 34-jährige Frau auf dem Beifahrersitz starben noch an der Unfallstelle.

Zwei der insgesamt sieben Kinder des Paares (drei und sechs Jahre alt), saßen mit im Auto, sie wurden, ebenso wie der Lastwagenfahrer, bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in Krankenhäuser in Kassel und Göttingen.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße an der Stelle voll gesperrt werden. Bei dem Lastwagenfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft lässt die Unfallursache von einem Sachverständigen ermitteln.

Wie die HNA berichtet, organisiert derweil der Bürgermeister von Bad Arolsen, Jürgen van der Horst, eine große Spendenaktion für die zu Vollwaisen gewordenen Kinder. Die Stadt richtete demnach ein Spendenkonto ein (BAN DE54523500050001062710, BIC HELADEF1KOR). So überwies der hessische Radiosender FFH bereits 10.000 Euro. Das städtische Sozialamt unterstützt die Angehörigen bei den Angelegenheiten, die mit den Behörden geregelt werden müssen. „Wir freuen uns über die große Hilfe“, zitiert die HNA den Bürgermeister.

dpa/hn