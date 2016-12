Sauna-Besucher stirbt bei Brand in Fitnessstudio

Tragischer Unfall

Albstadt - Ein Sauna-Besucher ist bei einem Feuer in einem Fitnessstudio in Albstadt (Baden-Württemberg) ist am Montag ums Leben gekommen.

Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war den Angaben zufolge aus zunächst ungeklärter Ursache in der Sauna des Studios ausgebrochen. Ein Besucher habe sich nicht mehr rechtzeitig retten können. Er starb. Drei weitere Saunanutzer verletzten sich schwer. Insgesamt mussten nach Angaben eines Polizeisprechers 30 bis 40 Menschen das Fitnessstudio verlassen. Zur Identität des Toten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

dpa