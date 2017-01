Mord im Seniorenheim: Dritter Tatverdächtiger verhaftet

85-Jährige erstickt

Lambrecht - Nach dem Mord an einer 85 Jahre alten Bewohnerin eines pfälzischen Seniorenheims sitzt ein dritter ehemaliger Mitarbeiter des Heims in Untersuchungshaft.

Zwei ehemalige Mitarbeiter eines Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht sollen mehrere Bewohner misshandelt und eine 85-Jährige erstickt haben. Doch möglicherweise hatte das Duo einen weiteren Tat-Komplizen. Die Staatsanwaltschaft und das für den Fall zuständige Polizeipräsidium haben am Montag mitgeteilt, dass ein Mann festgenommen wurde, der ebenfalls einmal in dem Heim angestellt war. Demnach bestehe der dringende Verdacht, dass der 47-Jährige an dem gemeinschaftlichen Mord an der alten Dame beteiligt gewesen sei.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa (Symbolbild)