Mindestens 60 Tote bei Gefängnisaufstand in Brasilien

Mehere Opfer geköpft

Manaus - Rivalisierende Häftlingsgruppen, die aneinander gerieten, waren am Sonntag der Auslöser für eine blutige Meuterei in einem brasilianischen Gefängnis. Es kam sogar zu Enthauptungen.

Bei einem Gefängnisaufstand in der nordbrasilianischen Stadt Manau sind mindestens 60 Menschen getötet worden. Die Revolte habe sich in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in Manaus in der Amazonas-Region ereignet, sagte Pedro Florencio von der Strafvollzugsbehörde Anísio Jobím des Bundesstaates Amazonas vor Journalisten.

Mehrere Opfer seien geköpft worden, sagte Sicherheitssekretär Sérgio Fontes laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1. Zwölf Gefängniswärter seien zeitweise als Geiseln genommen worden. Am Montag konnten die Sicherheitskräfte wieder die Kontrolle über die Haftanstalt übernehmen.

Aufstände und Kämpfe kommen in den überfüllten brasilianischen Gefängnissen häufig vor.

afp/dpa

