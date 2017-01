Mann zieht bei Tempo 160 die Notbremse

Ausstieg verpasst

Delmenhorst - Er wollte aussteigen, doch der Zug hielt nicht an. Also griff ein Passagier in voller Fahrt zu einer gefährlichen Lösung. Dabei war alles wohl nur ein Irrtum.

Ein Zugreisender hat in Niedersachsen bei Tempo 160 die Notbremse gezogen, weil die Bahn an seinem Ziel nicht Station machte. Nachdem der Zug der Nordwestbahn am Neujahrsmorgen auf freier Strecke hinter dem Haltepunkt Delmenhorst-Heidkrug stoppte, stieg der Mann aus und verschwand unerkannt. Vor der Aktion hatte der Mann dem Lokführer über die Notsprecheinrichtung mitgeteilt, den Ausstieg verpasst zu haben. Allerdings hatte der Zug nach Angaben der Bahn an diesem Bahnhof gar keinen planmäßigen Halt.

Die Fahrgäste blieben bei dem Vorfall , der sich laut Polizeiangaben vom Montag auf der Strecke von Nordenham nach Bremen zutrug, unverletzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Missbrauchs von Nothilfemitteln.

