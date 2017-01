Mann nach Schießerei vor Grundschule schwer verletzt

Täter flüchtig

Visselhövede - Rätselhafte Bluttat in Niedersachsen: Dort sind vor einer Grundschule am Montagmorgen Schüsse gefallen. Ein Mann wurde zweimal in den Kopf getroffen.

Die Polizei bestätigte den mysteriösen Vorfall, dessen Hintergrund bisher noch völlig unklar ist. Zeugen wollen einen Mann auf einem Roller oder einem Motorrad davonfahren gesehen haben. Nach ihm wird jetzt gefahndet, dabei ist auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie auf unserem Partnerportal kreiszeitung.de.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa (Symbolbild)