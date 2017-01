Zwei Bewohner nach Brand in Wohnheim vermisst

Feuer in Apolda

+ © dpa Das Gebäude stand lichterloh in Flammen. © dpa

Apolda - Ein Feuer hat am Montagabend in einem Wohnheim für sozial Benachteiligte in Thüringen gewütet. zwei Bewohner werden vermisst.

Nach einem Brand in einem Wohnheim für sozial Benachteiligte im thüringischen Apolda werden zwei Bewohner vermisst. Es sei noch unklar, ob sich die beiden beim Brandausbruch in dem Gebäude befunden hätten, erklärte die Polizei in Jena am Dienstag. Ein Sprecher sagte, es sei durchaus möglich, dass sie den Brand nicht überlebt hätten.

+ Einsatzkräfte löschen in Apolda den Brand. © dpa Das Feuer brach am Montagabend in dem Heim aus, in dem ehemals obdachlose Menschen leben. Fünf Bewohner wurden verletzt, eine 23-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Vier Bewohner des Heims erlitten Rauchvergiftungen.

dpa