Roland Emmerich drohen Hollywoods Spottpreise

+ © dpa Goldene Himbeere für Roland Emmerich? © dpa

Los Angeles - Der deutsche Regisseur Roland Emmerich ist für seinen Film „Independence Day: Wiederkehr“ gleich mehrfach in die Vorauswahl für die Spott-Trophäe „Goldene Himbeere“ gekommen.

Sein Sci-Fi-Blockbuster wurde am Montag in Los Angeles als schlechtester Film und als schlechteste Filmfortsetzung des Jahres 2016 nominiert. Weitere Nominierungen erhielt Emmerich für seine Regie, das Drehbuch und seine Nebendarstellerin Sela Ward.

Die Nominierung für die Schmähpreise und deren Verleihung findet jeweils einen Tag vor denen der Oscars statt. Das heißt, dass Emmerich bei der diesjährigen „Razzie“-Vergabe am 25. Februar mit einer oder mehreren der ungeliebten Trophäen ausgezeichnet werden könnte.

Noch häufiger dürfte Ben Stillers „Zoolander No. 2“ zum Zuge kommen. Seine Komödie wurde in neun „Razzie“-Kategorien nominiert, gefolgt von „Batman V Superman: Dawn of Justice“ mit acht Berufungen, darunter eine für Ben Affleck.

dpa