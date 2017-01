Stefanie Giesinger kassiert Shitstorm für Urlaubsfoto

Fans enttäuscht und wütend

Dubai - Stefanie Giesinger hat einen Liebesurlaub mit ihrem Freund in Dubai verbracht. Dabei sorgte sie für einen wütenden Shitstorm unter ihren Fans.

Man kann es auch wirklich niemandem recht machen. Nachwuchs-Model Stefanie Giesinger (20) wollte sich eigentlich nur mit ihrem Liebsten, YouTube-Star Marcus Butler (25), ein wenig im Dubai-Urlaub entspannen. Wie sich das für ein Model gehört, wird auch im Urlaub das Instagram-Profil fleißig gepflegt.

Doch das hätte sich Steffi lieber mal genauer überlegen sollen. Während sie nämlich fröhlich im Dolphin-Bay-Neoprenanzug mit niedlichen Delfinen schwimmt und ihnen auch noch einen feuchten Schmatzer auf die Schnauze gibt, können einige deutsche Fans bzw. Nicht-Fans auch hier ihre Negativ-Kommentare nicht zurückhalten.

Grund für den Shitstorm ist, dass Delfine häufig grausam eingefangen, gedrillt und gequält werden, bis sie bereit sind, handzahm im Einklang mit den Menschen zu leben.

Fans machen Stefanie Vorwürfe

Knapp jeder zweite Kommentar, den einer von Stefanies knapp 2,3 Millionen Followern hinterlässt, wütet gegen sie. "So was zu unterstützen ist echt schrecklich. Jeder sollte sich über die Umstände in solchen Einrichtungen informieren, bevor er mit Delfinen schwimmt", schreibt ein Fan und fasst die allgemeine Stimmung gegen das deutsche Jung-Model perfekt zusammen.

Stefanie hingegen scheint bis jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben. Trotz der vielen Negativ-Kommentare befindet sich das Bild noch auf ihrem Account. Es bleibt abzuwarten, ob sie zu den schweren Vorwürfen noch Stellung bezieht. Bei der Flut an wütenden Anmerkungen sollte sie aber wohl nicht drum herum kommen.

Katharina Haase

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa