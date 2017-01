Kurios: Strafzettel für Polizei - Überraschende Antwort

9-Jährige vergibt Knöllchen

Berlin - Strafzettel für Polizisten! Dass auch unsere Ordnungshüter einmal falsch parken, kann vorkommen. Dass eine 9-Jährige dafür Strafzettel verteilt ist allerdings etwas besonderes. Eine Antwort folgte prompt.

Der Bußgeldkatalog für Parkverstöße ist lang - und gilt auch für unsere Ordnungshüter! In Berlin fanden nun zwei Polizisten einen außergewöhnlichen Strafzettel an ihrem Streifenwagen.

„Bußgeld wegen Falschparkens in einer Einbahnstraße“ lautet die die beiden entdecken, als sie von einem Einsatz zurückkommen. In anderer Handschrift steht unter der Notiz: „Meggie, 9 Jahre, bald Politesse“. Ob es sich bei der Verfasserin tatsächlich um eine Neunjährige handelt, konnte auch die Polizei am Dienstag nicht sagen. Die Beamten twitterten dennoch ein Bild von dem selbstgemalten Strafzettel und antworteten der mutmaßlichen Verfasserin: „Liebe Meggie, wenn uns jemand ganz dringend um Hilfe ruft, dürfen wir auch mal falsch in Einbahnstraßen parken. Deine Polizei“.

Liebe Meggie, sei uns nicht böse.

Es war in dem Fall wichtig, dass wir schnell helfen.

Drückst du vielleicht nochmal ein Auge zu?

^tsm pic.twitter.com/zOoiMhAOYS — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 24. Januar 2017

Um Hilfe gerufen hatte in dem Fall im Berliner Ortsteil Halensee am Montag ein Opfer häuslicher Gewalt. Auf Facebook bezeichneten die Social Media-Beamten den Zettel sogar als „schönsten Strafzettel der Welt“ und baten Meggie, nicht böse zu sein. Die Berliner Polizei postet in den sozialen Medien auch immer wieder Kurioses und Emotionales aus der Polizeiarbeit. Eine Stellungnahme zu einem Angriff am Wochenende auf mehrere Streifenwagen war tausendfach „geliked“ und geteilt worden. Auch der „Strafzettel“-Post verbreitete sich am Dienstag schnell in den sozialen Medien. Und um das Bußgeld dürften die beiden Polizeibeamten in diesem Fall wohl noch einmal herumgekommen sein.

dpa/snacktv